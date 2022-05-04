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Петербургский дуб может стать главным деревом России

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© Фото: pixabay.com

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В России выбирают главное дерево 2022 года. Среди претендентов есть и дуб черешчатый, произрастающий в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Петербургский номинант растет на территории заказника «Северное побережье Невской губы» и имеет высоту 21 метр. В марте ему присволили статус памятника живой природы. Эксперты считают, чо дереву уже более 300 лет.

Голосование за главное дерево России проходит на сайте www.rosdrevo.ru. Петербургский номинант представлен там под номером 43.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе посадили дуб к 350-летию Петра Великого. Саженец вырастили из желудя, полученного от дуба, который сажал сам император.

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