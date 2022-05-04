До +8 с кратковременным дождем будет в Петербурге в среду

Первый рабочей день недели в Петердбурге ожидается облачным с прояснениями. Дожди пройдут местами и будут кратковременными. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на среду, 4 мая, температура воздуха составила от +1 до +3 градусов. В днвеные часы потеплеет, столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов.

Ветер северо-западного направлений будет умеренным. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.

В четверг, 5 мая, будет существенно теплее. Как ожидается воздух прогреется до +13 градусов. Существенных осадков уже не ождается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что температура воздуха в городе первого мая оказалась близка к среднему значению за сто лет.