В России могут профинансировать перевод частных домов с печного отопления на газ из бюджета

Российским регионам могут предоставить межбюджетные трансферты с целью снижения объемов вредных выборосов в атмосферу. Проект соответствующего постановления разработали в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Как сообщает ТАСС, проект предусматривает бюджетное финансирование перевода частных домов печного отопления на газовое, электрическое или комбнированное. Средства могут быть направлены на приобретение, монтаж и подключение к распределительным сетям оборудования, а также установку приборов учета.

Уточняется, что данные меры планируют принять в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

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