Краснокнижные фламинго незаконно жили в ТЦ Петербурга

ООО «Зоомир» незаконно содержало в торговом комплексе во фрунзенском районе Петербурга шесть розовых фламинго, занесенных в Красную кнингу, трех дикообразов и трех султанок. В пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора уточнили, что всего в компания содержит более сотни животных в культурно-зрелищных целях.

Уточняется, что ветеринарные паспорта и индивидуальные карточки ведутся и на фламинго, и на дикообразов, и на султанок. Но нет разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на содержание редких видов.

В отношении компании был составлен протокол по административной статье о действиях, которые могут привести к гибели животных, занесенных в Красную книгу. Ведомство направило его в суд.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что некоторые дикие животные могут повстречаться птеребуржцам прямо в городе.