Еще шесть экопунктов будут принимать опасные отходы в Петербурге

Открытие шести новых экопунктов в Петербурге запланировано в июне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новый пункты будут принимать отходы в Пушкинском, Приморском, Московском, Калининском, Фрунзенском и Красногвардейском районах. Со временнем пункты приема опасных отходов планируется открыть во всех 18 петербургских районах.

Сейчас в Петербурге работает четыре экопункта. Опасные отходы также принимают в 480 терминалах по всему городу.

Петербуржцы могут безопасно для окружающей среды сдать в экопункты старую технику, ртутные лампы, термометры, батарейки, лаки, краски, бытовую химию, краски, автомобильные покрышки. В терминалах идет прием батареек и небольших руттных ламп.

Через экопункты и экотерминалы за минувший год в Петербурге собрали 42 тонны опасных отходов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что школьник разработал роботов, которые помогут очистить океан от мусора.