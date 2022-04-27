Мокрый снег и до +6 будет в Петербурге в среду

В среду, 27 апреля, погода не порадует петербуржцев теплом. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем термометры в городе покажут от +4 до +6 градусов.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и даже мокрыый снег.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться. Северный и северо-западный ветер будет дуть с умеренной скоростью.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что циклон Renate сохранит в Петербурге прохладную погоду до конца апреля. Ему же горожане обязаны периодически обрушивающимися на город осадками.