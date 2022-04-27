Петербургские нерпы стали меньше конфликтовать с рыбаками

В текущем сезоне балтийские нерпы реже претендуют на пойманную руболовами рыбу. Как сообщает Neva.Today, пока обходится без конфликтов на почве рыбы между людьми и ластоногими рыболовами.

Напряженная ситуация в водоемах Ленинградской области была повсеместной три года назад. Рыбаки говорили, что нерпы и тюлени представляют серьезную помеху их промыслу и даже хотели их отстреливать.

В группе «Фонда друзей балтийской нерпы» в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году появилось сообщение о том, что нерпы съели всю рыбу. Рыболовы жаловались, что ластоногие совершают нападения на снасти во время выемки сетей и даже разгибают металлические ворота на входах в мережи.

В текущем году у рыболовов-любителей проблем с нерпами пока не возникало. В Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Питерский Клуб Рыбаков» отметили, что ластоногих во время рыбалки почти не встречают. Если встречи и происходят рыболовы-люди стараются не контактировать с ластоногими «конкурентами», да и сетями члены клуба не пользуются.

Не возникало конфликтов с нерпами и у промысловых компаний по вылову рыбы и водных биоресурсов. Генеральный директор ООО «Петротрал» Анатолий Анисимов пояснил изданию, что нерпы не дсотавляли хлопот рыболовам ни в текущем, ни в прошлом году. Профессиональные рыболовы предпочитают промысел на глубине, а нерпы находятся в основном ближе к берегу.

Директорр компании «Приморский рыбак» Наиталья Фрич также пояснила, что в Финском заливе нерпы особых трудностей не доставляют. В Северо-Западном территориальном управление Федерального агентства по рыболовству статистику обращений по вопросам ластоногих изданию пока не предоставили.

Одна из основателей «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская отметила, что на самом деле жалобы на нерп и тюленй к ним поступают регулярно. Она пояснила, что нерпы находятся в Красной книге и в случае причинения вреда животномму для рыболова может наступить уголовная ответственность. Именно поэтому, по словам эксперат, большинство рыбаков говорят, что аже не занют, что в водоемах есть тюлени.

Проект «Towards sustainable coexistence of seals and humans» или коротко CoExist должен был способствовать примирению обеих сторон. Его проводили на Ладожском озере в Ленобласти и озере Сайма в Финляндии с апреля 2019 года по февраль 2022 года. Его суть был в применении безопасных для нерп сетей. Однако организаторы отмечают, что в российских условиях достичь этого практически невозможно. Финские сети либо слишком дорогие, либо не могут применяться в условиях российской акватории.

Поскольку в России рыба стоит дешевле, чем в Финлядии, российские рыбаки компенсируют разницу объемами. Для этого им необходимо модифицировать орудие лова, однако модифицированная сеть обойдется в сумму до 2 миллионов рублей. Поэтому рыбак этого делать не будет.

Елена Андриевская отмтеила, что итоги проекта CoExist оказались неутешительными. Можно либо закрыть рыболовствоо, похоронив целую отрасль, либо пожертвовать балтийской нерпой.