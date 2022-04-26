Комплексная рекультивация проходит на полигоне «Красный бор»

В Тосненском районе Ленинградской области стартовала комплексная рекультивация полигона «Красный бор». Как сообщил своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, для этого будет применен инновационный метод, созданный специалистами Минприроды РФ и компании «Росатом» по поручению президента РФ Владимира Путина.

Полностью рекультивировать полигон «Красный бор» планируют через два года. Отмечается, что реализация данного проекта улучшит экологическюу безопасность всех стран на побережье Балтийского моря.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге планируется увеличить штрафы за организацию свалок. Для физических лиц они составят до 5 тысяч рублей.