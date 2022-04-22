Рекордные +16 градусов ждут петербуржцев в пятницу

В пятницу, 22 апреля, погода порадует петербуржцев теплом. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после ночных +3... +5 градусов в дневные часы температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. При этом на побережье Финского залива может быть не теплее +11 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться. Северо-восточный и восточный ветер в ночные часы был слабым, а днем усилится до умеренного.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообщела петербуржцам лето с температурой либо близкой к норме, либо чуть ниже неё. Теплее нормы и с дефицитом осадков будет июнь, но последующие два летних месяца пройдут в привычном для города температурном режиме.