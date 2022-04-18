Рекордное тепло пришло в Петербург 18 апреля

Понедельник, 18 апреля, стал самым теплым днем с начала года в Петербурге. Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, днем термометры в Петербурге показали +10,4 градуса. Таким образом был побит предыдущий рекорд этого года: 21 марта температура поднималась до +10,2 градуса.

Погода в Петербурге на достигнутом останавливаться не намерена. Горожан ждут новые температурные рекорды. Александр Колесов отметил, что термометры сначала покажут до +13 градусов. К концу недели днем воздух и вовсе будет прогреваться до +15 градусов. Погода в городе всю неделю будет сухой и солнечной.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что готовился к температурному рекорду 11 апреля. Однако тогда он остался не побит.