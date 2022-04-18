До +12, но с небольшим дождем будет в Петербурге в понедельник

В понедельник, 18 апреля, в Петербурге ожидается теплая, но пасмурная погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первой половине дня возможен небольшой дождь. После полудня он прекратится и в небе появятся прояснения.

Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов тепла. Ночью она колебалась в пределах от 0 до +2 градусов. Скорость северо-восточного ветра не превысит 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет практически неизменным и составит около 764 мм ртутного столба.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на наступившей рабочей неделе петербуржцам обещают настоящее весеннее тепло.