С 16 апреля в Петербурге закроют снегоплавильные пункты

В субботу, 16 апреля, в Петербурге прекратят работу снегоплавильные пункты. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в уходящем сезоне они принимали снег с 24 ноября. Всего за зиму в снегоплавильных пунктах расплавили более 4,3 миллионов кубометров снега.

После закрытия снегоплавильные пункты Петербурга ждет масштабная уборка. Исправность всего оборудования проверят, снегоплавильные камеру почистят, а после всё необходимое отремонтируют и покрасят.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге 15 апреля стартовал «Добрый субботник». За две недели горожане смогут принять участие в более, чем сотне разнообразных мероприятий.