Петербуржцы все чаще замечают проснувшихся гадюк

Пришедшее в Петербурге весеннее тепло разбудило змей после зимней спячки. Проснувшихся рептилий заметили в Невском, Куротном, Приморском и Петродворцовом районах. Гадюки предпочитают заболоченные участки вблизи небольших водоемов.

Руководитель отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира петербургского комитета по природопользованию Николай Ахматович напомнил петербуржцам о необходимости быть внимательными при посещении территорий, где могут быть гадюки. Для прогулки нужна достаточно высокая обувь, сделанная из резины или плотной кожи.

В комитете по природопользованию также напомнили, что гадюки являются краснокнижными животными и их убийство запрещено. Штраф за убитую змею составляет 5 тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в лесах под Петербургом просыпаются ежи и медведи.