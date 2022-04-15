В пятницу в Петербурге ожидается дождь и даже снег

В пятницу, 15 апреля, в Петербурге ожидается облачная погода. Прояснения в небе возможны, но лишь иногда.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течения дня возможны небольшие дожди. Местами они даже превратятся в мокрый снег. Северо-восточный и северный ветер подует умеренно.

В дневные часы термометры покажут от +4 до +6 градусов. Ночью похолодает и будет от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление в течение дня изменится мало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после теплой рабочей недели синоптики обещали петербуржцам похолодание к выходным.