Петербуржцы смогут сдать технику на переработку

В субботу, 16 апреля, в Петербурге состоится акция «Электровесна». Как сообщается в группе «Экологическое движение «РазДельный Сбор» в социальной сети «ВКонтакте», её участники смогут сдать на переработку старую технику.

Организаторы акции уточняют, что она организуется для физических лиц, поэтому технику на переработку просят приносить в единственном экземпляре. Также не принимаются устройства весом более 20 килограммов и опасные отходы — батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы. Последние просят опускать в специальные контейнеры, которые есть по всему Петербургу.

Также просят не сдавать исправную или подлежащую ремонту технику. Петербуржцам напоминают, что такие устройства лучше починить или кому-то отдать для последующего использования.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге наблюдается нашествие крыс.