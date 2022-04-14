Петербург наводнили крысы

Улицы Петербурга кишат крысами. Как сообщили в Роспотребнадзоре за первый квартал 2022 года петербуржцы оставили 140 жалоб на наличие грызунов. Это 36% от общего числа обращения, полученных Роспотребнадзором по этой теме за весь 2021 год.

В Роспотребнадзоре также указали на наличие в Петербурге зарегистрированных единичных случаев псевдотуберкулеза и ряда других заболеваний, которые переносят крысы. Главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова подписала постановление, требующее от Правительства города принятия мер по истреблению грызунов. Отмечается, что дальнейшее увеличение их численности в Петербурге может привести к росту числа особо опасных инфекционных заболеваний людей, увеличению экономического ущерба, наносимого грызунами, а также ухудшению качества жизни населения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе будут увеличены штрафы за организацию незаконных мусорных свалок.