Понедельник в Петербурге готовится к температурному рекорду

В понедельник, 11 апреля, в Петербурге ожидается теплая и солнечная погода. Как сообщает телеканал 78, день может стать самым теплым с начала года — температура достигнет +10 градусов.

Предыдущий температурный рекорд был достигнут 21 марта. Тогда воздух в Петербурге прогрелся до +10,2 градусов. Этой отметки столбики термометров вполне могут достичь и сегодня.

По прогнозу главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александр Колесова, во второй половине недели в Петербурге возможно похолодание. На востоке Ленинградской области даже может пойти снег.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к выходным дневная температура в Петербурге может опуститься до +3 градусов.