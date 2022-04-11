До +10 и без осадков будет в Петербурге в понедельник

В понедельник, 11 апреля, в Петербурге ожидается теплая погода без существенных осадков. В течение дня будет облачно с прояснениями.

Как прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение дня составит от +8 до +10 градусов. Ожидается умеренный ветер юго-западного и западного направлений. Атмосферное давление продолжит постепенно повышаться.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптики пообещали петербуржцам теплую рабочую неделю. Однако к выходным похолодает — температура воздуха в дневные часы опустится до +3 градусов.