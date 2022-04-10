Тепло и без осадков будет в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 10 апреля, в Петербурге ожидается теплая погода. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует днем от +8 до +10 градусов тепла.

Ночью будет существенно прохладнее. Температура может опуститься до -1 градуса. На дорогах ожидается гололедица.

В дневные часы ветер юго-западного и западного направлений будет умеренным. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что апрель в этом году будет дождливее обычного. Синоптики пообещали петербуржцам 150% от месячной нормы осадков.