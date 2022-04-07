Новый циклон готовит Петербургу дожди и мокрый снег в четверг

В четверг, 7 апреля, погоду в Петербурге определит новый атлантический циклон, которому дали имя «Назима». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, горожан снова ждет ненастье — днем возможны дожди, а местами и мокрый снег.

Скорость юго-восточного ветра достигнет девяти метров в секунду. Дневная температура воздуха составит до +5 градусов, а в Ленинградской области будет чуть теплее — до +6.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Дожди не оставят Петербург и в пятницу. Однако в этот день будет существенно теплее — до +10.