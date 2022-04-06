Мокрый снег и похолодание ожидаются в Петербурге 6 апреля

В среду, 6 апреля, в Петербурге снова похолодает. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, небо будет периодически затягиваться плотными облаками. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами город накроет мокрый снег. На дорогах и тротуарах по-прежнему ожидается гололедица.

Температура воздуха в дневные часы будет в пределах от +1 до +4 градусов. В Ленинградской области днем чуть теплее — до +4 градусов.

Юго-западный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление течение дня немного увеличится и достигнет 745 мм рт. ст.

В четверг, 7 апреля, в Петербурге потеплеет. Однако по-прежнему будет дождливо, хоть уже и без мокрого снега.