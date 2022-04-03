До +6, но со снегом будет в Петербурге в понедельник

Понедельник, 4 апреля, в Петербурге будет теплым. Столбикик термометров покажут от +4 до +6 градусов.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем существенных осадков не будет. Однако к вечеру в городе возможен мокрый снег.

Южный и юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Днем направление станет южным и юго-восточным, а скорость отдельных порывов может достигать 12 метров в секунду.

Ночью и утром на дорогах Петербурга может образоваться гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться.