Сухо и солнечно будет в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 5 апреля, в Петербурге сохранится малооблачная и солнечная погода. Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, влиять на погоду продолжает все тот же антициклон.

Осадков не ожидается. Температура в дневные часы составит около +5 градусов. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +6 градусов.

Атмосферное давление в течения для будет понижаться и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Понедельник в Петербурге начнется с потепления. Возможны небольшие осадки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптики прогнозируют ночные заморозки в Северной столице только до 5 апреля. После температура по ночам не будет опускаться ниже ноля.