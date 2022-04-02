Метеорный поток Лириды можно будет увидеть в Петербурге

Ночное небо во второй половине апреля преподнесет петербуржцам сюрприз. Как сообщает 78.ru, в период с 16 по 25 апреля можно будет наблюдать небольшой метеорный поток Лириды.

Уточняется, что входящие в его состав метеоры можно будет увидеть по всему небосводу. Они будут входить в атмосферу со скоростью примерно 43 километра в секунду.

Отправляться наблюдать за звездным небом лучше всего примерно в 22:00. В это время радиант набирает высоту и увидеть его можно в течение всей ночи — до рассвета. Метеорный поток можно будет увидеть без специального оборудования. Для просмотра достаточно отправиться на открытое место и запастись терпением.