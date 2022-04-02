Заморозки сдвинули сезон корюшки в Петербурге

В Петербурге из-за холодов сместилось начало сезона ловли корюшки. Об этом сообщает 78.ru.

Начать лов мешает лед. Заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк отмечает, что его толщина на начало апреля по-прежнему достигает 60 сантиметров.

В прошлом году рыбаки выставляли снасти уже 4-7 апреля, а 15 апреля на промысел вышли рыболовецкие компании. В нынешнем году, по мнению эксперта, лов удастся начать не раньше 20 апреля.

К середине апреля корюшка обычно приходит в Неву и Невскую губу. Зимой же её ловят за дамбой — в Кронштадте, Репино, Комарово и других населенных пунктах. Ловят корюшку также и в Ладожском озере.