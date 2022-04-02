Морозные ночи в Петербурге сменяются дневным теплом

На выходные, 2 и 3 апреля, синоптики прогнозируют температуру ниже ноля ночью с существенным потеплением днем. По данным Гидрометцентра, в ночь на 2 апреля столбики термометров в отдельных районах Петербурга показывали -6 градусов.

Днем потеплело до +3 градусов при слабом ветре. Существенных осадков в ближайшее время в Петербурге не ожидается.

Похожая погода ожидается в Петербурге и в воскресенье, 3 апреля. В течение дня возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Ленинградской области ночью будет значительно прохладнее. Температура опустится ниже -10 градусов.