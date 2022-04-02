До -18 обещают в Ленинградской области в ночь на воскресенье

В Ленинградской области ближайшей ночью ожидаются существенные перепады температуры. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит от -7 до -12. Однако в некоторых районах она может опуститься до -18 градусов. В дневные часы субботы в Ленобласти будет от 0 до +5 градусов.

В воскресенье, 3 апреля, столбики термометров в регионе также покажут до +5 градусов. В ночные часы при этом похолодает до -11 градусов.

Ветер будет северо-восточным. В воскресенье в регионе синоптики прогнозирую небольшой, но мокрый снег. На дорогах по-прежнему будет скользко.

В понедельник в Ленинградской области будет немного теплее — до +7 градусов.