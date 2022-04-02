Без существенных осадков и до +4 будет в Петербурге в субботу

В субботу, 2 апреля, погоду в Петербурге будет определять гребень постепенно разрушающегося антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В небе над городом ожидается переменная облачность, но существенных осадков не будет. Столбики термометров днем покажут от +2 до +4 градусов. В отдельных районах Ленинградской области будет чуть теплее — до +5 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться. Оно достигнет 758 мм ртутного столба.

Небольшие осадки ожидаются в Петербурге и в воскресенье, 3 апреля. Температура будет немного ниже климатической нормы.