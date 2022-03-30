Четверых ангорских кроликов допустили к полету в Пулково

В аэропорту Пулково успешно прошли контроль длинноухие пассажиры — четверо ангорских кроликов. В пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отметили, что во время проверки специалисты удостоверились в надлежащем оформлении документов и состоянии здоровья кроликов.

После проверки кроликов допустили к полету. Из Петербурга они отправились на Сахалин.