Петербургский дуб стал памятником природы

300-летний дуб, растущий в заказнике в Приморском районе Петербурга, получил статус памятника живой природы. Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга, дерево внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 489.

До внесения в реестр дуб прошел оценку. С помощью специального оборудования эксперты определили физическое состояние и ценность дуба.