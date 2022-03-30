Циклон уходит из Петербурга, но напоследок посыпет город небольшим снегом

В среду, 30 марта, на погоду в Петербурге будет влиять циклон, постепенно теряющий свои силы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, будет облачно с прояснениями и возможно пройдет небольшой снег.

Атмосферное давление в течения для составит 750 мм рт. ст., то есть будет ниже нормы. Воздух прогреется до значений от 0 до +2 градусов.