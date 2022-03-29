Пьяных свиристелей заметили в Петербурге

В Петербурге заметили свиристелей, которые лежали на асфальте без движения. Фотографиями удивленные очевидцы поделились в группе «Крыши/Питера» в социальной сети «ВКонтакте».

Оказалось, что птицы наелись забродивших по весне ягод и «опьянели». Очевидец отметил, что со временем птицы очнутся и спокойно улетят.