Вторник в Петербурге будет немного снежным

Во вторник, 29 марта, Петербург останется под влиянием холодной части обширного циклонического вихря, который и определит погоду в городе. Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, будет облачно с прояснениями. В течение дня пройдет небольшой снег.

Температура воздуха днем в Петербурге составит от -1 до -3 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.