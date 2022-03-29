Редкое природное явление заметили на Екатерингофке

Резкие смены погоды, которые Петербург переживает уже несколько дней, создали на реке Екатерингофке уникальное природное явление — снежуру. Об этом сообщили в Telegram-канале сотрудники Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики.

Поясняется, что снежура образуется, когда сталкиваются сильный снегопад и близка к нулю температура воды. Снег на поверхности воды превращается в пластичную массу.