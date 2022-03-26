В Ленобласти взрывают лед на реках во избежание паводков

В Ленинградской области начались работы по предотвращению весенних паводков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, лед на реках взрывают в тех местах, где из-за ледовых заторов во время весеннего половодья вероятны паводки.

Чтобы освободить ото льда акваторию реки Сясь в месте впадения в Ладожской озеро, сотрудники МЧС подорвали 30 зарядов. Так было освобождено ото льда около двух тысяч квадратных метров акватории.