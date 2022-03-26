К медикам Петербурга за неделю обратились двое с укусами клещей

В Петербурге открыт сезон клещей. За неделю с 18 по 24 марта зарегистрированы первые два пострадавших от укусов.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, оба случая являются завозными. Одного пострадавшего клещ укусил в Крыму, а второго — в Псковской области.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом в Петербурге не зарегистрировано.