27% петербуржцев сортируют мусор

В Петербурге сортируют и раздельно выбрасывают мусор 27% опрошенных. Как сообщила глава Центра социального проектирования "Платформа" Мария Макушева, еще 65% респондентов заявили, что готовы начать это делать.

На пресс-конференции в Интерфаксе Мария Макушева уточнила, что доля сортирующих мусор в Петербурге выше, чем в Москве. Чаще всего выбрасывают бытовые отходы раздельно люди в возрасте от 25 до 34 лет.