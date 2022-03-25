Мокрый снег и ветер ожидаются в Петербурге в субботу

В субботу, 26 марта, в Петербурге сильно ухудшится погода. В главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили о ветре порывами до 18 метров в секунду. В прибрежных районах города его скорость может достигнуть 22 метров в секунду.

Дополнят погодную картину осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах возможна метель, на дорогах будет гололедица.В течение суток столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. В воскресенье станет существенно прохладнее: днем от 0 до -2, а в ночное время до пяти градусов мороза.