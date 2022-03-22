21 марта стало самым теплым днем с начала года в Петербурге

Понедельник, 21 марта, в Петербурге стал самым теплым днем с начала года. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в дневные часы воздух прогрелся до +10,2 градусов.

Теплая и солнечная погода в Петербурге сохранится и во вторник, 22 марта. Город по-прежнему остается под влиянием северо-восточной периферии антициклона.

Синоптик отметил, что это уж 15-й подряд сухой и малооблачный день в Петербурге. Воздух днем прогреется до +6 +8 градусов. В Ленинградской области будет чуть теплее — до +9. Западный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 774 миллиметра ртутного столба.