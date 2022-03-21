Метеоролог пообещал петербуржцам, что погода испортится к выходным

В пятницу в Петербурге начнет меняться погода. Как прогнозирует метеоролог Юрий Куткевич, небо затянет облаками и вернутся осадки в виде мокрого снега. Об том сообщает «КП-Петербург».

С пятницы в Петербурге подует западный ветер от слабого до умеренного. Ночью будет около ноля, а днем температура не поднимется выше +5 градусов.

До пятницы в городе сохранится малооблачная и теплая погода. Днем воздух может прогреваться до +9 градусов. Сколько продлится грядущее похолодание синоптики пока не прогнозируют.