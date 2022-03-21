До +9 потеплеет в Петербурге в понедельник

В понедельник, 21 марта, в Петербурге сохранится теплая и солнечная погода. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, город находится под влиянием восточной периферии обширного антициклона.

В течение дня температура воздуха в городе составит от +7 до +9 градусов. В Ленинградской области будет еще теплее — до +10 градусов.

Атмосферное давление в течение дня понизится, но все равно будет выше нормы — 777 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

Не будет их и во вторник. Дневная температура останется плюсовой, но уже не поднимется так высоко.