По грибы в Петербурге и Ленобласти советуют отправляться в апреле

Жители Петербурга и Ленинградской области могут не ждать конца лета, чтобы отправиться в лес за грибами. Как напомнил в беседе с «Невскими Новостями» автор канала «Грибоведы РФ» Николай Будник первые дары леса появятся в наших лесах уже в апреле.

Весенние грибы не стоит искать в Выборгском районе, где песок и скалы. Лучше отправиться на поиски в сторону Всеволожского района и Приозерска. Для соседства первые грибы часто выбирают березу, ольху, рябину, черемуху, осину.

Иногда найти первые весенние грибы можно на своем дачном участки. Это легко объяснимо — такие дары леса предпочитают плодородную почву. В лесу грибы весной удается найти не сразу, так как они отлично маскируются на фоне земли.