Свалкой на Штурманской улице заинтересовалась прокуратура

Природоохранная прокуратура совместно с комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, а также Юго-Западным территориальным отделом управления Роспотребнадзора проверяет происхождение свалки в Московском районе Петербурга на Штурманской улице, 7. В пресс-службе ведомства уточнили, что создавшее свалку ООО «Мехуборка СПб» занимается вывозом мусора, но не имеет лицензии на накопление отходов.

В прокуратуре уточнили, что вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решен по окончании всех проверочных мероприятий.