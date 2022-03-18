В Летнем саду уже цветут подснежники

Теплая погода последних дней ускорила весеннее пробуждение природы в Петербурге. В Летнем саду уже распустились подснежники. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Сады Русского музея».

Работники музея пригласили петербуржцев прогуляться по саду и полюбоваться цветами. Там напомнили, что в период с 1 апреля по 1 мая Летний сад будет закрыт на просушку.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что погода в городе благоприятствует прогулкам. Днем воздух прогреется до +10 градусов. В субботу будет немного прохладнее — до +7.