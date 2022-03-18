Самолету Петербург-Сочи пришлось менять маршрут из-за снегопада

Самолет Петербург-Сочи не смог совершить посадку в пункте назначения. Помешал сильный снегопад. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сочинского аэропорта, борт благополучно приземлился в Минеральных Водах.

Непогода изменила маршрут не только петербургскому самолету. На запасные аэродромы также посадили рейсы из московских Шереметьево и Домодедово, Уфы и Красноярска. Видимость на побережье Черного моря составляла менее 500 метров.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию в Telegram. Он пояснил, что данная погода является аномальной для марта, дорожные и коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Синоптики обещают снег в Сочи и сегодня.