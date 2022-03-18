Тепло и ясно будет в Петербурге в пятницу

В пятницу, 18 марта, в Петербурге сохранится теплая и ясная погода. Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, влиять на неё по-прежнему будет обширный барический максимум. В результате обойдется без осадков, а солнце активно прогреет воздушные массы.

В дневные часы температура воздуха достигнет значений от +8 до +10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 781миллиметр ртутного столба, что существенно выше нормы.

Днем в субботу будет немного прохладнее — от +5 до +7 градусов. В Петербурге сохранится переменная облачность, а ветер северо-западного направления будет дуть умеренно.