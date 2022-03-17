Прокуратура добилась запрета на сброс сточных вод для автомойки на Коллонтай

Петербургская прокуратура установила, что автомойка на улице Коллонтай, 38 сливала в придорожную канаву загрязненную воду. Сброс осуществлялся по трубе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту обнаруженного нарушения был подан иск в суд в отношении ООО «Техносервис». В нем ведомство потребовало запретить автомойке сброс загрязненной воды.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. В ведомстве отметили, что держат на контроле исполнение решения суда.