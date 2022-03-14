На лед водоемов в Петербурге запрещено выходить с 15 марта

Со вторника, 15 марта, в Петербурге вступает в силу запрет выхода на лед водоемов. Об этом горожанам напомнили в региональном управлении МЧС России. Данный запрет установлен Постановлением Правительства от 15.11.2021 № 873 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».

С 15 марта в акватории Финского залива будут проводится регулярные рейды с целью поиска нарушителей. Всех вышедших на лед несмотря на запрет обещают привлекать к административной ответственности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что погоду на этой неделе в Петербурге определяет антициклон. Ночью ожидается существенный минус, но днем температура будет подниматься примерно до +6 градусов.