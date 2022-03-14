Зимнюю грязь с улиц Петербурга отмывают солевым раствором и точечно

В Петербурге сотрудники дорожных предприятий приступили к весенней уборке улиц. В комитете по благоустройству уточнили, что работа началась за счет высокой дневной температуры, которая по прогнозам синоптиков поднимается до +6 градусов.

В комитете по благоустройству уточнили, что в настоящее время для мытья используются солевые растворы. Это позволяет избежать образования ледяной пленки, которое возможно даже при незначительном похолодании. Всего в период с 7 по 13 марта на улицы города вылили 1,2 тысячи кубометров солевого раствора.

Дорожники производят так называемую точечную замывку улиц в самые теплые дневные часы. Полноценное мытье начнется после того, как установится устойчивая плюсовая температура.