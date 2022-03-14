  • 14 Март 2022
USD 15.03.2022 115.1963 -1.5554
USD ММВБ  
EUR 15.03.2022 127.2343 -1.7180
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Зимнюю грязь с улиц Петербурга отмывают солевым раствором и точечно

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Полноценно улицы помоют при установлении устойчивой плюсовой температуры.

В Петербурге сотрудники дорожных предприятий приступили к весенней уборке улиц. В комитете по благоустройству уточнили, что работа началась за счет высокой дневной температуры, которая по прогнозам синоптиков поднимается до +6 градусов.

В комитете по благоустройству уточнили, что в настоящее время для мытья используются солевые растворы. Это позволяет избежать образования ледяной пленки, которое возможно даже при незначительном похолодании. Всего в период с 7 по 13 марта на улицы города вылили 1,2 тысячи кубометров солевого раствора.

Дорожники производят так называемую точечную замывку улиц в самые теплые дневные часы. Полноценное мытье начнется после того, как установится устойчивая плюсовая температура.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка
    02.03.22
    Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок
    01.03.22
    Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?
    25.02.22
    Какую скорость может развить электровелосипед

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram