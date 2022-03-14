Самым теплым днем с начала года в Петербурге стало 10 марта

В воскресенье, 13 марта, в Петербурге была зарегистрирована самая высокая температура с начала года. Как сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус, столбики термометров показали до +6 градусов.

Предыдущий самый высокий показатель этого года был зарегистрирован 1 марта. Тогда воздух прогрелся до +5,6 градусов.

Весенняя погода, по всей видимости, не планирует останавливаться на достигнутом. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптики прогнозируют возможные +8 градусов тепла уже в понедельник. В течение всей наступившей недели дневная температура в Северной столице будет держаться выше нулевой отметки. А вот ночами будет существенно прохладнее.